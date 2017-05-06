Во Франции законодательно запретили брать на работу слишком худых моделей

Во Франции вступил в силу закон, запрещающий работодателям нанимать слишком худых моделей. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает BBC News.

При приеме на работу теперь девушки будут обязаны предоставить медицинскую справку, подтверждающую их общее физическое здоровье с учетом индекса массы тела (ИМТ), который рассчитывается исходя из веса и роста человека. Таким образом министерство здравоохранения планирует бороться с нарушением питания у жителей страны, которые стремятся слишком сильно похудеть.

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Нарушивший закон работодатель понесет ответственность в виде штрафа в размере до 75 тысяч евро или лишения свободы сроком до шести месяцев.

Кроме того, 1 октября нынешнего года в силу вступит закон, согласно которому отретушированные фотографии теперь должны иметь соответствующую пометку retouchée. «Фотографии моделей с нереалистичными фигурами приводят к самоуничижению и плохой самооценке молодых людей, что может повлиять на их здоровье», — отметил министр здравоохранения Франции Марисоль Турен.

Закон, связанный с запретом на наем слишком худых моделей, до этого принят в Италии, Испании и Израиле. Он направлен на борьбу с анорексией. В настоящее время с этой болезнью борются более 30 тысяч жителей Франции, 90 процентов из которых составляют женщины.