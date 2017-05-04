Модель plus-size снялась обнаженной для модного журнала

Модель plus-size («с формами») Эшли Грэм снялась обнаженной для журнала V Magazine. Кадр с фотосессии опубликовали на странице в соцсети Instagram издания.
Фотографом выступил итальянец Марио Сорренти. Снимок с манекенщицей набрал более четырех тысяч лайков в соцсети. Также издание опубликовало интервью с Грэм, которое она дала журналистке Трэйси Эллис Росс (Tracee Ellis Ross). Модель рассказала о своих примерах для подражания, родителях и так далее.
В феврале стало известно, что Журнал Vogue заподозрили в использовании фотошопа, чтобы скрыть пышность форм Грэм. На обложке мартовского номера журнала изображены семь супермоделей, стоящих на пляже в обнимку.
В октябре 2016 года сообщалось, что Грэм уже снималась обнаженной для журнала Fashion Unfiltered. Манекенщица приобрела популярность после того, как стала первой моделью plus-size, которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.