Модель plus-size снялась обнаженной для модного журнала

Модель plus-size («с формами») Эшли Грэм снялась обнаженной для журнала V Magazine. Кадр с фотосессии опубликовали на странице в соцсети Instagram издания.

Фотографом выступил итальянец Марио Сорренти. Снимок с манекенщицей набрал более четырех тысяч лайков в соцсети. Также издание опубликовало интервью с Грэм, которое она дала журналистке Трэйси Эллис Росс (Tracee Ellis Ross). Модель рассказала о своих примерах для подражания, родителях и так далее.

@theashleygraham bares all in black and white and talks to her friend @traceeellisross about role models, mothers, and mantras for #V107. Read the full story now in the link in our bio. Photographed by @mario_sorrenti, styled by @georgecortina. A post shared by V Magazine (@vmagazine) on May 3, 2017 at 6:38am PDT

В феврале стало известно, что Журнал Vogue заподозрили в использовании фотошопа, чтобы скрыть пышность форм Грэм. На обложке мартовского номера журнала изображены семь супермоделей, стоящих на пляже в обнимку.

В октябре 2016 года сообщалось, что Грэм уже снималась обнаженной для журнала Fashion Unfiltered. Манекенщица приобрела популярность после того, как стала первой моделью plus-size, которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.