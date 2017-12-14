Британский совет моды запустит линию экстренной помощи моделям

Представители Британского совета моды и ассоциации модных агентств (BFMAA) объявили о создании горячей телефонной линии для моделей, пострадавших от домогательств и изнасилований. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает издание Evening Standart.

Материалы по теме Белое мясо Российские модели в Китае торгуют наркотиками и умирают от истощения

Номер горячей линии и адрес электронной почты будут объявлены в начале следующей недели. «Истории, которые стали известны в рамках недавней кампании #MeToo (#Я тоже, речь о множественных признаниях моделей и актрис в домогательствах со стороны партнеров по съемочной площадке и режиссеров, — прим. «Ленты.ру»), означают, что необходимо работать всем вместе над исключением насилия и жестокого обращения», — рассказала исполнительный директор совета моды Кэролайн Раш (Caroline Rush).

Она также отметила, что каждая жалоба будет рассмотрена. Телефон доверия будет доступен в рабочие часы, а во время недели моды в Лондоне, которая пройдет в феврале, позвонить по номеру можно будет также по вечерам и в выходные дни.

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!