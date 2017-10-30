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Оргии праведников

Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться

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Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Ежегодно в мире проходит несколько тысяч различных фестивалей. Одни привлекают широкую аудиторию, другие напоминают сбор кружка по интересам. Какие-то решают актуальные городские проблемы, какие-то проводятся просто ради забавы.

Онлайн-школа городских предпринимателей Vector готовит новый курс «Как организовать фестиваль», в котором расскажет, как своими силами создать городское событие: продумать концепцию, найти средства и при желании заработать. В качестве примера — семь самых странных массовых увеселений планеты.

Борьба плачущих младенцев в Токио

Традиционный фестиваль плачущих детей ежегодно проходит в храмах в разных городах страны. Древняя традиция носит название «Наки Сумо» — буквально означает «плачущий сумоист», и существует уже более 400 лет.

Суть фестиваля в том, чтобы довести ребенка до слез. Младенцев возрастом до года дают в руки двух борцов сумо, и те корчат рожи, издают странные звуки. Побеждает тот, чей ребенок заплачем первым. Если дети заплакали одновременно, побеждает младенец, плачущий громче своего соперника. Ну а если ребенка не удается довести до слез, судья соревнования надевает страшную маску и сам берется за дело.

Согласно верованиям японцев, чем громче плачет ребенок, тем крепче и здоровее он вырастет. Считается, что крики отгонят злых духов и судьба ребенка сложится благополучно.

Прыжки через младенцев в Испании

Праздник Эль Колачо проводится ежегодно с 1620 года в маленьком городе Кастильо де Мурсия. Этот ритуал призван очистить души младенцев, рожденных за минувший год.

Местные верят, что обряд избавляет малышей от порчи и сглаза, уберегает от болезней и темных сил. Проводят его участники местного братства Santísimo Sacramento de Minerva («Святое причастие Минервы»). Они наряжаются в желто-красный костюм дьявола, надевают маску, берут в руки хлыст или дубинку и гуляют по улицам города, от души пугая местное население. Кульминация праздника — на главной площади, где на мягкой перине лежат младенцы, окруженные толпой зрителей. Ряженый дьявол Колачо с разбегу прыгает через группу новорожденных, унося с собой все зло и болезни.

Битва водяными пистолетами на тайский Новый год

Сонгкран — буддистский семейный праздник, отмечаемый с 13 по 15 апреля. В эти дни принято ходить в храм всей семьей и подносить изысканные блюда священнослужителям. Домашнюю статую Будды омывают чистой водой с лепестками роз и жасмином. А тайская молодежь обливает друг друга водой.

Этот праздник происходит из Индии. Название на санскрите означает «переход», в данном случае — смену времен года. Вода также символизирует очищение от всего негатива, что накопился за прошедший год. Кроме того, молодые люди мажутся белой глиной или посыпают себя тальком — в тех же целях. Воду льют из всех подручных емкостей — пластиковых бочек, кружек, бутылок. Также в ходу водяные ружья. Чем ты мокрее, тем удачнее для тебя сложится год.

Некоторые жители Паттайи загружают бочки с водой на пикапы, катаются по улицам города и поливают всех вокруг. Но все же обливать каждого встречного с головы до ног — не в правилах тайского Сонгкрана. Достаточно окропить голову и плечи незнакомца — этим вы желаете ему счастья в наступившем году.

Ночь редиса, Мексика

Праздник ежегодно отмечается 23 декабря в мексиканском городе Оахаке. Горожане вырезают из редиса различные фигуры и украшают ими рождественскую ярмарку. Оахака всегда славился резьбой по дереву, поэтому однажды местные крестьяне решили вырезать фигурки из корнеплода, чтобы привлечь покупателей к своим ларькам на рождественской ярмарке. Так и повелось, а в 1897 году городские власти утвердили праздник официально.

Из огромных редисок весом три килограмма и до полуметра в диаметре делают настоящие скульптуры. Такие редиски специально выращивают для фестиваля, оставляя в земле в течение нескольких месяцев после сбора основного урожая. Скульптуры создают и профессиональные мастера, и любители.

В редисках изображают рождественские сюжеты, знаменитые соборы, карнавальных персонажей. Воспроизводят многофигурные театральные сцены, где герои наряжены в костюмы и платья. Праздник плавно перетекают в Рождество — а это костюмированные парады, фейерверки и уличные танцевальные представления по всему городу.

Праздник победивших смерть, Испания

Отмечается ежегодно 29 июля во время праздника в честь святой Марты де Рибартеме, покровительницы воскресших. Тех, кому удалось вылечиться от тяжелой болезни или пройти через клиническую смерть, проносят в гробах по улицам города Лас-Невес. Счастливчики, к которым святая Марта оказалась благосклонной, ежегодно устраивают мессу, чтобы отблагодарить и восславить свою покровительницу.

Праздничное паломничество начинается в 10 утра со сбора на площади возле церкви Лас-Невеса. Тех, кто был на волосок от смерти, родственники и друзья проносят в гробу от церкви на кладбище. Возле церкви спасенные поднимают статую Святой Марты, распевая хвалебные песни. И делятся со всеми своими воспоминаниями о пережитом, о своем чудесном исцелении. После этого на улицах города проходят концерты, всевозможные представления и другие развлекательные мероприятия. Заканчивается все фейерверком.

Фестиваль рогоносцев, Италия

Каждый год во вторую субботу ноября в небольшом итальянском городке Рокка-Кантерано обманутые мужья берут рога и устраивают шествие. Одни скромно несут рога в руках, другие отважно закрепляют их на голове. Актеры разыгрывают сатирические сценки о любви и предательствах, приправляя юмором страдания несчастных. Этот праздник как бы говорит: «оставь все, что было, в прошлом, пора двигаться вперед, навстречу новой счастливой любви».

Битва помидорами в Испании

Главный овощной испанский праздник, на котором более 150 тонн томатов за какой-то час превращаются в сок, проходит в городе Буньоль в последнюю неделю августа. Томатина — это серия мероприятий, а кульминация — битва помидорами.

Все начинается с того, что один из участников забирается на высокий деревянный скользкий столб, предварительно обмазанный мылом, и хватает кусок хамона, который прицеплен на верхушку столба. После этого «залп» из брандспойтов дает сигнал к началу боя. Каждый сражается сам за себя. По правилам перед броском помидор должен быть раздавлен — во избежание травм. Ровно через час водометы производят второй залп — сигнал к завершению сражения.

После битвы стены окружающих домов становятся красными, а томатная каша на мостовой доходит до щиколоток. Пожарные автомобили смывают остатки томатов водой, бойцы отмываются кто как может.

Мари Наумова

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