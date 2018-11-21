Россиянка удивила гаишников напечатанными на принтере правами

В Краснодарском крае женщина водила машину с напечатанными на принтере правами. Об этом в среду, 21 ноября, сообщается на сайте краевого управления МВД.

В Лабинском районе инспекторы остановили для проверки документов автомобиль под управлением 38-летней местной жительницы. Та предъявила полицейским водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в подлинности.

Инспекторы изъяли документ и направили на исследование, которое показало, что изображения на удостоверении были выполнены на цветном принтере.

После этого женщину доставили в отдел полиции, где она призналась, что купила права в Москве у неизвестного мужчины. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа, теперь ей грозит до шести месяцев ареста.

В 2017 году суд в Карелии назначил административное наказание водителю, который умер шесть лет назад. Как оказалось, полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный мужчина с правами умершего.

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