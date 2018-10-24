Умершего шесть лет назад российского водителя наказали за пьяную езду

Прокуратура Карелии отменила решение мирового суда Прионежского района республики, назначившего административное наказание умершему шесть лет назад человеку. Об этом в среду, 24 октября, сообщает пресс-служба карельской прокуратуры.

В январе 2017 года сотрудники ГИБДД остановили в Прионежском районе автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. Мужчина предъявил водительское удостоверение, которое, как оказалось, принадлежало умершему шесть лет назад человеку.

Подлинность документа не вызвала сомнений у сотрудников ГИБДД, так как водитель «имел внешнее сходство с умершим». После этого районный мировой суд назначил административное наказание человеку, фамилия и имя которого были указаны в водительских правах. Прокуратура провела проверку и опротестовала постановление суда, впоследствии его отменили.

Ранее 23 октября сообщалось, что граждане России и Украины попытались переправить труп родственницы через российско-украинскую границу, выдав ее за пассажирку.

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