Школьница испекла печенье из праха бабушки и угостила им одноклассников

Родители учащихся американской школы пожаловались на девочку, которая принесла в учебное заведение печенье, приготовленное с добавлением праха ее умершей бабушки, и угостила им одноклассников. Об этом сообщает Fox40.

Инцидент произошел в школе американского города Дэвис, штат Калифорния. О случившемся рассказали родители мальчика, который стал свидетелем угощения.

«Девочка рассказывала всем в школе, что принесла печенье с человеческими останками», — рассказал один из учеников. По его словам, администрация школы допросила его об инциденте, попросила подписать показания и никому об этом не рассказывать.

Мать ученика, давшего показания, потребовала от директора школы предоставить ей копию документа. По ее словам, глава учебного заведения больше был обеспокоен собственной репутацией, нежели защитой учеников, которые могли пострадать.

Руководство школы предпочло не комментировать инцидент, а позднее выпустило заявление, где в общих словах объяснило, что «физическая и эмоциональная безопасность учеников является первоочередной задачей».

В полиции журналистам подтвердили, что расследование происшествия действительно произошло. По словам администрации, на «этот особенно сложный» инцидент последовал «соответствующий ответ».

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