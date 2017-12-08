Британка прославилась созданием новогодних игрушек с прахом умерших

Британка изготавливает новогодние игрушки с прахом умерших. Ее историю рассказало издание The Sun.

Ширли Холдсврорс (Shirley Holdsworth) из города Бернли начала делать необычные украшения для елки после смерти отца в мае 2016 года. «Я делала их для людей, потерявших своих сыновей, дочерей, мам и пап и даже собак», — рассказала Холдсврорс.

Женщина помещает небольшую емкость с пеплом в прозрачную форму в виде сердца, пишет на нем имя умершего и набивает игрушку перьями. По ее словам, она сделала уже 75 подобных украшений.

Холдсврорс сама ездит по домам своих клиентов и берет с них по три фунта стерлингов (240 рублей) за одну игрушку. По ее словам, ровно столько нужно, чтобы окупить материалы на изготовление. «Я не хочу делать деньги на мертвых», — признается женщина.

Однако мать Ширли не поддерживает занятия дочки и до сих пор отказывается принять в подарок игрушку с прахом своего мужа. Британка объясняет это тем, что ее мать не хочет смотреть на прах.