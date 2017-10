В этом году англичане нарядят рождественские ели шарами с виски

Британская компания The Lakes Distillery начала выпуск елочных украшений с алкоголем внутри. В продажу поступили наборы из трех шаров объемом 50 миллилитров, наполненных виски, джинном и водкой. О нестандартном маркетинговом ходе сообщает сайт производителя.

За набор из трех шаров покупателям придется заплатить 41 доллар. Можно приобрести необычные елочные украшения и по отдельности, но в этом случае один шар обойдется уже в 24 доллара. Пока эти новогодние игрушки продаются на заводе, однако производитель обещает в скором времени выйти на рынки других стран.

The Lakes Distillery известена с 2013 года как производитель купажированного виски The One. В описании о напитке указано, что он «слегка дымный, сладкий и фруктовый, ореховый, с оттенками специй». Рекомендованная розничная цена The One — 30 фунтов стерлингов (около 2,3 тысячи рублей) за бутылку.

Отметим, что британские производители не в первый раз находят нестандартные маркетинговые ходы перед Рождеством. Так, в конце 2014 года в магазины Великобритании поступили в продажу наборы из 14 маленьких новогодних шариков стоимостью 11 долларов. Предназначались они не для рождественских елей, а для бородатых мужчин. Каждый шарик имел заколку, с помощь которой его можно было прикрепить к бороде.