МО РФ: на правом берегу Днепра уничтожены пункты управления беспилотниками ВСУ

В зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Удар наносился артиллерий группировок войск «Днепр» — в результате были поражены два пункта управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Помимо этого, Россия ударила по трем наблюдательным пунктам.

Ранее, 25 апреля, на правом берегу Днепра экипаж танка Т-90М «Прорыв» Вооруженных сил (ВС) России уничтожил до отделения солдат армии Украины. В ходе воздушной разведки с помощью беспилотника российские военные обнаружили группу пехоты ВСУ, пытавшуюся укрыться в разрушенных домах.

До этого в Херсонской области при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ.