Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:28, 26 апреля 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления дронами ВСУ

МО РФ: на правом берегу Днепра уничтожены пункты управления беспилотниками ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Удар наносился артиллерий группировок войск «Днепр» — в результате были поражены два пункта управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Помимо этого, Россия ударила по трем наблюдательным пунктам.

Ранее, 25 апреля, на правом берегу Днепра экипаж танка Т-90М «Прорыв» Вооруженных сил (ВС) России уничтожил до отделения солдат армии Украины. В ходе воздушной разведки с помощью беспилотника российские военные обнаружили группу пехоты ВСУ, пытавшуюся укрыться в разрушенных домах.

До этого в Херсонской области при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв убийства в Херсонской области возросло до семи. Что известно о массовой расправе и кто ее совершил?

      Мужчина рассказал о жизни с самым большим пенисом в мире

      В Германии возмутились прославлением Бандеры на Украине

      В Госдуме предложили переименовать коктейль «Кровавая Мэри» в честь Байдена

      Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления дронами ВСУ

      Популярная телеведущая снялась в купальнике у бассейна

      Российский военнослужащий получил срок за уклонение от мобилизации

      Украина пыталась ударить по российскому региону из РСЗО «Ольха»

      Названа угроза странам Скандинавии из-за НАТО

      В ФРГ обратили внимание на демонстрирующих флаги украинских радикалов россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше