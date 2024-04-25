Российский танк уничтожил до отделения солдат ВСУ на правом берегу Днепра

Танк Т-90М «Прорыв» уничтожил до отделения солдат ВСУ на правом берегу Днепра

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Вооруженных сил (ВС) России уничтожил до отделения солдат армии Украины на правом берегу Днепра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, были атакованы позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. В ходе воздушной разведки с помощью беспилотника российские военные обнаружили группу пехоты ВСУ, пытавшуюся укрыться в разрушенных домах. «Было принято решение уничтожить ее огнем из новейших танков Т-90М "Прорыв"», — подчеркнули в ведомстве.

Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени подразделением беспилотников.

Ранее стало известно, что силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) проводят учения, где по легенде необходимо форсировать Днепр и захватить крупный техногенный объект, которым может оказаться Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).