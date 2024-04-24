Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:03, 24 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ начали учения для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС

Владимир Рогов: ВСУ начали учения для форсирования Днепра и захвата ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) проводят учения, где по легенде необходимо форсировать Днепр и захватить крупный техногенный объект, которым может оказаться Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Российской Федерации, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Легенда этих учений гласит, что необходимо форсировать Днепр с правого берега на левый и захватить крупный объект техногенного происхождения. Если мы посмотрим внимательно на левый берег, то мы увидим, что таким объектом на освобожденной части побережья является только Запорожская атомная электростанция», — заявил политик.

Также он добавил, что в случае эскалации конфликта вокруг Запорожской АЭС именно ССО ВСУ должны будут действовать как передовая единица для захвата станции.

Ранее директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина заявила, что условием безопасности станции является отведение сил ВСУ вглубь Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      Назван прожиточный минимум пенсионера в России

      При взрыве в Подмосковье пострадали четыре человека

      Шольц заявил о недопустимости столкновения России и НАТО

      Стас Михайлов прокомментировал конфликт с Аллой Пугачевой

      У булгаковского особняка замминистра обороны обнаружился неожиданный владелец

      Алаудинов объяснил удары ВСУ дальнобойным оружием по мирному населению

      В США включили российский «Ланцет» в число «самых смертоносных»

      Польский генерал обозначил масштаб нехватки солдат в ВСУ

      Лукашенко обвинил предыдущих президентов Украины в ситуации в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше