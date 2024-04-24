ВСУ начали учения для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС

Владимир Рогов: ВСУ начали учения для форсирования Днепра и захвата ЗАЭС

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) проводят учения, где по легенде необходимо форсировать Днепр и захватить крупный техногенный объект, которым может оказаться Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Российской Федерации, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Легенда этих учений гласит, что необходимо форсировать Днепр с правого берега на левый и захватить крупный объект техногенного происхождения. Если мы посмотрим внимательно на левый берег, то мы увидим, что таким объектом на освобожденной части побережья является только Запорожская атомная электростанция», — заявил политик.

Также он добавил, что в случае эскалации конфликта вокруг Запорожской АЭС именно ССО ВСУ должны будут действовать как передовая единица для захвата станции.

Ранее директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина заявила, что условием безопасности станции является отведение сил ВСУ вглубь Украины.

