На ЗАЭС назвали условие безопасности станции

На ЗАЭС назвали отведение ВСУ вглубь Украины условием безопасности станции

Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не будет ничего угрожать, если вблизи будут прекращены бои и украинские военные будут отведены вглубь Украины. Условия безопасности ЗАЭС назвала директор станции по коммуникациям Евгения Яшина, ее слова приводит РИА Новости.

«Главное условие безопасности для Запорожской АЭС — это прекращение военных действий в районе атомной станции. Атомная станция находится достаточно близко от линии фронта, и украинским войскам очень легко до нее достать с точки зрения огневого воздействия», — рассказала она.

Ранее Яшина заявила, что атаки украинских беспилотников на ЗАЭС создают угрозу ядерной безопасности. По ее словам, обстановка на ЗАЭС по-прежнему остается напряженной.

18 апреля украинские военные во второй раз атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС. На станции уточнили, что над крышей корпуса «Г», где располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, был нейтрализован украинский беспилотник.