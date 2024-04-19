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06:24, 19 апреля 2024Бывший СССР

На Запорожской АЭС предупредили об угрозе ядерной безопасности

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина заявила об угрозе безопасности из-за дронов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина заявила, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект создают угрозу ядерной безопасности. Ее слова приводит РИА Новости.

Яшина подчеркнула, что обстановка на ЗАЭС по-прежнему остается напряженной. По ее словам, на объекте действует режим «активное небо». «Ежедневно мы наблюдаем достаточно приличное количество дронов, что создает угрозу ядерной безопасности», — отметила эксперт.

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Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об угрозе ядерной аварии на ЗАЭС. По его словам, виновные в атаках на объект игнорируют призывы «проявлять предельную военную сдержанность».

До этого ВСУ атаковали ЗАЭС. Пострадали трое сотрудников.

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