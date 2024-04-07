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17:58, 7 апреля 2024Россия

Трое сотрудников станции пострадали при украинской атаке на Запорожскую АЭС

Росатом сообщил о трех пострадавших сотрудниках при украинской атаке на ЗАЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Трое сотрудников получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росатом.

По данным источника, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

ВСУ нанесли удар по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС ранее, 7 апреля. Сообщается, что критических повреждений нет, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано.

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      Илона Палей
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