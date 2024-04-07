ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Как отмечается в Telegram-канале станции, критических повреждений и пострадавших нет.

«Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений», — сказано в сообщении.

Кроме того, на ЗАЭС подчеркнули, что угроз нарушения пределов безопасности или эксплуатации не зафиксировано. Детальных сведений о повреждениях в сообщении не приводится.

Ранее причину атак ВСУ на ЗАЭС назвал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский отдает такие приказы, чтобы вызвать резонанс в мире и привлечь внимание Запада к стране. При этом состояние главы государства Рогов охарактеризовал словом «истерика».