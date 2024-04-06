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12:38, 6 апреля 2024Бывший СССР

В Запорожье назвали причину атак Украины на ЗАЭС

Рогов: Украина атакует ЗАЭС, чтобы устроить резонанс и привлечь внимание

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский отдает приказы атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы устроить резонанс в мире и привлечь внимание Запада к Украине. Такую причину атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС назвал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«У Зеленского истерика, он в отчаянии — на фронте все сыпется. Ему нужны хоть какие-то "перемоги" [победы] и актуализация происходящего», — отметил он.

По словам Рогова, украинский лидер путем ядерного терроризма попытаться вызвать в мире резонанс и привлечь внимание широкой общественности на Западе. Он подчеркнул, что цель Зеленского заключается в «выклянчивании» денег.

Глава движения также призвал международное сообщество повлиять на президента Украины и не позволить «ядерному террористу перешагнуть точку невозврата».

Ранее Рогов заявил о срыве российскими военными ротации ВСУ севернее Работино. Он уточнил, что армия России остановила переброску военной техники и живой силы Украины.

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      Виктория Кондратьева
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