МАГАТЭ заявило об угрозе ядерной аварии на ЗАЭС

МАГАТЭ: виновные в атаках на ЗАЭС игнорируют призывы не допустить ядерную аварию

Те, кто стоит за последними атаками на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), игнорируют призывы международного сообщества не допустить ядерную аварию, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, мировое сообщество призывает «проявлять предельную военную сдержанность и не допустить ядерную аварию, угроза которой очень реальна». Гросси уточнил, что виновные в атаках на ЗАЭС игнорируют эти призывы.

Он отметил, что ситуация в любой момент может измениться в худшую сторону. Прямым доказательством является попадание по куполу энергоблока станции 7 апреля, добавил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали ЗАЭС. Пострадали трое сотрудников.