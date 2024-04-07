ВСУ нанесли удар беспилотниками по Запорожской АЭС

Пресс-служба Запорожской АЭС: зафиксирован удар дрона ВСУ по территории станции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником-камикадзе по территории Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в Telegram сообщила пресс-служба энергетического объекта.

«Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты», — говорится в публикации.

Представители станции отметили, что за несколько минут до удара на территории столовой с проверкой находилась делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее украинская армия атаковала Запорожскую АЭС с помощью беспилотников 5 апреля. Тогда сообщалось, что удары ВСУ пришлись по районам грузового порта и одной из азотно-кислородных станций.