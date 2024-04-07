Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 7 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли удар беспилотниками по Запорожской АЭС

Пресс-служба Запорожской АЭС: зафиксирован удар дрона ВСУ по территории станции

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником-камикадзе по территории Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в Telegram сообщила пресс-служба энергетического объекта.

«Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты», — говорится в публикации.

Представители станции отметили, что за несколько минут до удара на территории столовой с проверкой находилась делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее украинская армия атаковала Запорожскую АЭС с помощью беспилотников 5 апреля. Тогда сообщалось, что удары ВСУ пришлись по районам грузового порта и одной из азотно-кислородных станций.

***
Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор прокомментировал переход в спецназ «Ахмат»

      На звезду «Улиц разбитых фонарей» подали в суд за неуплату коммунальных услуг

      Власти Оренбургской области назвали сроки стабилизации ситуации по паводку

      ВСУ нанесли удар беспилотниками по Запорожской АЭС

      Во Франции обрадовались результатам президентских выборов в Словакии

      63-летнюю москвичку развели на деньги от имени популярного южнокорейского певца

      Россиянин описал быт в ауле Таджикистана фразой «многоженство — обычное явление»

      Новый президент Словакии рассказал об изменении политики в отношении ЕС и США

      Глава Федерации борьбы России сделал заявление о нейтральных атлетах из России

      Спасатель назвал сроки устранения последствий паводка в Оренбуржье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше