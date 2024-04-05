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16:07, 5 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ ударили БПЛА по ЗАЭС

Пресс-служба ЗАЭС: ВСУ нанесли удар по станции с помощью БПЛА
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

Как сообщается, удары ВСУ пришлись по районам грузового порта и азотно-кислородной станции номер два ЗАЭС. Отмечается, что повреждений критически важной инфраструктуры не замечено.

«В очередной раз заявляем, что вести обстрел как самой станции, так и объектов ее инфраструктуры, недопустимо», — подчеркнули в пресс-службе станции. В сообщении подчеркивается, что в результате удара работа АЭС не нарушена, но удары ВСУ могут повлиять на ее дальнейшую эксплуатацию.

4 апреля пресс-служба ЗАЭС заявила об отключении одной из двух снабжающих станцию высоковольтных линий «Ферросплавная-1». Также в пресс-службе ЗАЭС отметили, что все блоки станции остановлены.

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      Юрий Леонов
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