Отключилась одна из двух высоковольтных линий ЗАЭС

Пресс-служба ЗАЭС: отключилась одна из двух высоковольтных линий станции

На Запорожской атомной станции (ЗАЭС) отключилась одна из двух снабжающих станцию высоковольтных линий «Ферросплавная-1». Об этом сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

Как сообщается, отключение высоковольтной линии энергоснабжения напряжением 330 киловольт «Ферросплавная-1» произошло в 10:06 4 апреля. Причины отключения в настоящий момент уточняются.

«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе ЗАЭС отметили, что в настоящий момент все блоки станции остановлены.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценили ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и не нашли проблем с ядерной безопасностью в ходе последних осмотров станции. По словам специалистов, за последнюю неделю не было обнаружено следов утечек жидкостей.