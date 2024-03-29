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08:23, 29 марта 2024Мир

В МАГАТЭ оценили безопасность на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ не нашли проблем в ходе последних осмотров ЗАЭС

Фото: Reuters

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценили ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и не нашли проблем с ядерной безопасностью в ходе последних осмотров станции, передает ТАСС.

«Эксперты МАГАТЭ не выявили никаких проблем, связанных с ядерной безопасностью», — говорится в сообщении. По словам специалистов, за последнюю неделю не было обнаружено следов утечек жидкостей.

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Однако отмечается, что на текущей неделе ежедневно слышны взрывы на разных расстояниях от АЭС. Также на станции сработал сигнал воздушной тревоги.

Ранее ООН обеспокоилась ситуацией на ЗАЭС после атаки Вооруженных сил Украины. Украинские военные обстреляли инфраструктуру ЗАЭС. Представители станции рассказали о сброшенном взрывном устройстве в районе забора, за которым размещены баки с дизельным топливом. Как отметили сотрудники, если бы украинские военные попали в баки, это могло бы привести к серьезным последствиям.

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      Марина Совина
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