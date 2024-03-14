ООН обеспокоилась ситуацией на ЗАЭС после атаки ВСУ

Представитель генсека ООН Дюжаррик выразил беспокойство после атаки ВСУ на ЗАЭС

ООН обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), призывает гарантировать безопасность. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

«Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг АЭС. И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасности. Не хочется даже представлять, что может произойти», — сказал он.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли критическую инфраструктуру ЗАЭС. Представители станции рассказали о сброшенном ВСУ безоболочном взрывном устройстве в районе забора, за которым размещены баки с дизельным топливом. Как отметили на ЗАЭС, если бы украинские военные попали в баки, это могло бы привести к серьезным последствиям.

Директор станции Юрий Черничук заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомят об украинском обстреле. Он сказал, что экспертов миссии агентства привезли на место, они смогли увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета.