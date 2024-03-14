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11:22, 14 марта 2024Бывший СССР

МАГАТЭ уведомят об обстреле ВСУ территории ЗАЭС

Директор ЗАЭС Черничук: МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле

Фото: Юрий Войткевич / РИА Новости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомят об украинском обстреле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук в Telegram-канале ЗАЭС.

«Эксперты миссии МАГАТЭ побывали на месте. К счастью, ни оборудование, ни персонал от этого конкретного прилета не пострадали. Сегодня мы экспертов привезли на место, они смогли увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета. Мы попросили экспертов уведомить агентство, что данный факт имел место», — рассказал он.

Черничук также уточнил, что украинские военные сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища.

Утром 14 марта ВСУ обстреляли критическую инфраструктуру Запорожской АЭС. Они сбросили на станцию безоболочное взрывное устройство, которое попало в район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом. Как отметили представители станции, если бы оно попало в баки, это могло бы привести к серьезным последствиям.

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      Александр Курбатов
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