ВСУ обстреляли критическую инфраструктуру на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС сообщили об обстреле ВСУ критической инфраструктуры

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли критическую инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

Представители станции рассказали о сброшенном ВСУ безоболочном взрывном устройстве в районе забора, за которым размещены баки с дизельным топливом. Как отметили на ЗАЭС, если бы украинские военные попали в баки, это могло бы привести к серьезным последствиям.

На Запорожской АЭС также уточнили, что недавно на станции была проведена ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Специалисты МАГАТЭ были осведомлены о данном обстреле и возможных последствиях такого рода атак.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Украина стала чаще предпринимать попытки атаковать АЭС на территории России. По его информации, больше всего ВСУ пытаются нанести удар по Курской станции.