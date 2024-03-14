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10:38, 14 марта 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли критическую инфраструктуру на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС сообщили об обстреле ВСУ критической инфраструктуры
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли критическую инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

Представители станции рассказали о сброшенном ВСУ безоболочном взрывном устройстве в районе забора, за которым размещены баки с дизельным топливом. Как отметили на ЗАЭС, если бы украинские военные попали в баки, это могло бы привести к серьезным последствиям.

На Запорожской АЭС также уточнили, что недавно на станции была проведена ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Специалисты МАГАТЭ были осведомлены о данном обстреле и возможных последствиях такого рода атак.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Украина стала чаще предпринимать попытки атаковать АЭС на территории России. По его информации, больше всего ВСУ пытаются нанести удар по Курской станции.

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      Екатерина Грищенко
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