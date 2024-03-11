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17:36, 11 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об участившихся попытках ВСУ атаковать российские АЭС

Постпред России в Вене Ульянов: Украина регулярно пытается атаковать АЭС в РФ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина регулярно предпринимает попытки атаковать российские атомные электростанции (АЭС). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

По его словам, больше всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести удар по Курской АЭС, расположенной в городе Курчатов. Также стало известно об участившихся попытках ВСУ атаковать линии электропередачи, уточнил постпред.

Ранее Ульянов сообщал о неспокойной обстановке в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Он также заявил о возросшей активности украинских беспилотников на объекте, что повышает риск ЧП.

Несколькими днями ранее ситуацию на ЗАЭС называл шаткой глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул важность предотвращения возможной ядерной катастрофы.

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      Екатерина Грищенко
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