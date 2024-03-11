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17:00, 11 марта 2024Бывший СССР

В России назвали неспокойной обстановку вокруг Запорожской АЭС

Постпред России в Вене Ульянов: обстановка вокруг ЗАЭС остается неспокойной
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Обстановка в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается неспокойной, в том числе на объекте возросла активность украинских беспилотников. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«В том числе благодаря деятельности МАГАТЭ украинцы прекратили ракетные удары по станции еще 20 ноября 2022 года... Но сейчас продолжается активность беспилотников. Возросло многократно. Наши специалисты нейтрализуют эти дроны, но в любой момент может произойти ЧП. Постоянно наносятся удары по городу Энергодару, где живут сотрудники станции и члены их семей», — рассказал постпред.

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Ульянов назвал атаки украинских дронов регулярными. По его словам, в последний раз два инцидента с беспилотниками произошли 1 марта.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал шаткой ситуацию с ядерной и физической безопасностью ЗАЭС.

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      Александр Курбатов
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