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19:45, 8 марта 2024Мир

МАГАТЭ назвало ситуацию на Запорожской АЭС шаткой

Глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию с ядерной безопасностью ЗАЭС шаткой
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал ситуацию с ядерной и физической безопасностью Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) шаткой. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«Как я неоднократно заявлял, я должен поговорить с обеими сторонами, чтобы помочь снизить опасность потенциально серьезной ядерной аварии, для которой не будет границ. Никто не выиграет от ядерной катастрофы, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее предотвратить. Это то, о чем я говорил с президентом Путиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками на этой неделе», — заявил Гросси.

Он также призвал к максимальной военной сдержанности. По словам Гросси, остающиеся на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ регулярно слышат взрывы и другие признаки боевой активности в непосредственной близости от стратегического объекта.

Президент России встретился с гендиректором МАГАТЭ в Сочи. Российский лидер отметил, что Москва продолжает активное сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям. Он подчеркнул, что Россия готова обеспечить безопасность в любой точке мира, где она имеет отношение к ядерной энергетике, а также делает все необходимое для защиты атомных объектов.

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      Олег Давыдов
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