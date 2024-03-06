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17:16, 6 марта 2024Мир

Путин заявил о готовности обеспечить ядерную безопасность в любой точке мира

Путин: Россия готова обеспечить ядерную безопасность в любой точке мира

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Россия готова обеспечить безопасность в любой точке мира, где Москва имеет отношение к ядерной энергетике. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, передает РИА Новости.

«Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире. Не только эксплуатируем, активно развиваем атомную энергетику, считаем ее экологически чистым видом энергии. Делаем все для повышения безопасности на атомных объектах», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия делает все необходимое для защиты атомных объектов.

5 марта Гросси прибыл с визитом в Россию. О том, что глава МАГАТЭ планирует провести в России ряд встреч, в том числе в Сочи с Путиным, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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