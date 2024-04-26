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07:15, 26 апреля 2024Силовые структуры

Российский военнослужащий получил срок за уклонение от мобилизации

На Сахалине российскому военному дали срок за оставление части

Фото: Hedi Benyounes / Unsplash

В Южно-Сахалинске российскому военнослужащему дали шесть лет колонии за самовольное оставление части. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает ТАСС.

Как установил суд, в период мобилизации осужденный решил временно уклониться от своих обязанностей и 9 марта 2023 года оставил воинскую часть Южно-Сахалинска, а затем на самолете отправился к себе домой в Южно-Курильск на острове Кунашир, где проводил время по своему усмотрению. Лишь 17 апреля после прохождения стационарного лечения он вернулся в воинскую часть.

23 апреля в Абакане российскому военному дали срок за самовольное оставление службы.

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      Владимир Седов
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