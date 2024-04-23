Российский военный бросил службу и получил срок

В Абакане российскому военному дали срок за оставление места службы

В Абакане российскому военному дали срок за самовольное оставление службы. Об этом во вторник, 23 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, 7 июня 2023 года российский военный Сергей Лалетин оставил место службы в Москве и уехал в Абакан, где через несколько месяцев его вызвали в военный комиссариат. Приговором суда дезертиру назначили пять с половиной лет колонии общего режима.

Ранее, 17 апреля, Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал российского военнослужащего виновным в самовольном оставлении службы в зоне проведения специальной военной операции.