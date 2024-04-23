Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:47, 23 апреля 2024Силовые структуры

Российский военный бросил службу и получил срок

В Абакане российскому военному дали срок за оставление места службы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Абакане российскому военному дали срок за самовольное оставление службы. Об этом во вторник, 23 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, 7 июня 2023 года российский военный Сергей Лалетин оставил место службы в Москве и уехал в Абакан, где через несколько месяцев его вызвали в военный комиссариат. Приговором суда дезертиру назначили пять с половиной лет колонии общего режима.

Ранее, 17 апреля, Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал российского военнослужащего виновным в самовольном оставлении службы в зоне проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна возможная судьба подозреваемой в расправе над Дугиной

      Известный в России стендап-комик узнал в порно свою школу

      Прибыль крупнейшего автопроизводителя США взлетела

      Белый дом признал развитие конфликта на Украине не в пользу Киева

      50-летняя Кейт Бекинсейл поделилась фото в нижнем белье

      Власти Мексики начали переговоры с Турцией из-за недопуска россиянина на рейс

      Выливший зеленку в урну для голосования россиянин отделался условным сроком

      Дачникам назвали способ увеличить урожайность баклажанов

      ВСУ несколько раз ударили по Курской области

      Раскрыты последствия пандемии для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше