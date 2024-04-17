Российскому военному дали срок за уклонение от службы в зоне СВО

На Сахалине российский военный получил срок за оставление службы в зоне СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал российского военнослужащего виновным в самовольном оставлении службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 17 апреля, сообщает ТАСС.

Суд приговорил дезертира к семи годам колонии строго режима. Отягчающим для военнослужащего обстоятельством стал рецидив преступления. В ходе разбирательства выяснилось, что 31 марта 2023 года он оставил пункт дислокации в ДНР и на такси добрался до Донецка, оттуда автобусов до Москвы, а затем и до Читы. Лишь 11 января 2024 года он вернулся в воинскую часть и приступил к службе.

12 апреля на Сахалине к восьми годам колонии приговорили другого военнослужащего, сбежавшего с территории ДНР 26 февраля 2023 года.

