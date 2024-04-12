Российского военного приговорили к восьми годам за оставление места службы в ДНР

В Салехарде приговорили к восьми годам военного, оставившего место службы в ДНР

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление воинской части в условиях ведения боевых действий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 26 февраля 2023 года осужденный во время мобилизации и условий ведения боевых действий захотел провести время с родственниками, опасаясь за свою жизнь. Он уехал из подразделения части в Донецкой народной Республике (ДНР) и отправился на Сахалин. 6 февраля 2024 года военный вернулся пункт постоянной дислокации части.

Ранее стало известно, что Томский гарнизонный военный суд оштрафовал военного Валерия Аганина на 210 тысяч рублей за езду в пьяном виде.