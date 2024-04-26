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07:28, 26 апреля 2024Россия

В Госдуме предложили переименовать коктейль «Кровавая Мэри» в честь Байдена

Депутат Шеремет: коктейль «Кровавая Мэри» следует переименовать в честь Байдена

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать коктейль «Кровавая Мэри» в честь американского лидера Джо Байдена и назвать его «Кровавый Джо». Об этом депутат заявил в разговоре с РИА Новости.

«Вклад Байдена в дело нового витка гонки вооружений, поддержки и развития терроризма в мире сложно переоценить», — высказался собеседник агентства. По его мнению, Байден заслужил, чтобы в честь него переименовали данный напиток.

Согласно одной из версий, коктейль «Кровавая Мэри» получил название в честь известной своими кровавыми расправами королевы Англии Марии I Тюдор.

Ранее Джо Байден, критикуя экс-главу Белого дома и своего оппонента на президентских выборах Дональда Трампа, оговорился и заявил, что его администрации нельзя доверять.

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      Маргарита Пименова
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