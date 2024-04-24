Байден оговорился и призвал граждан не доверять своей администрации

Президент США Байден оговорился и заявил, что его администрации нельзя доверять

Президент США Джо Байден, критикуя экс-главу Белого дома и своего оппонента на президентских выборах Дональда Трампа, оговорился и заявил, что его администрации нельзя доверять. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Критикуя Трампа за смену позиции по абортам и предложения отказаться от их запрета на территории всей страны, Байден задался вопросом, сколько раз экс-президент должен еще доказать, что ему нельзя доверять, но перепутал местоимения.

«Ребята, в каком-то смысле я не знаю, почему мы удивлены Трампом. Сколько еще раз ему придется доказывать, что нам нельзя доверять?» — сказал американский лидер.

Ранее Байден столкнулся с проблемой снижения поддержки молодых избирателей из-за войны в секторе Газа. Отмечается, что сотрудники его администрации вынуждены тратить все больше сил на сдерживание антивоенных протестов. В частности, им приходится усиливать меры безопасности в ходе предвыборных мероприятий.