Подушки «Мягкий зад» украсили лицами рэперов

Бренд Soft Ass Rappers выпустил коллекцию подушек с изображениями лиц популярных американских рэперов. Об этом в среду, 25 октября, сообщает HighSnobiety.

В линейку вошли лица Канье Уэста со светлыми волосами, плачущего Дрэйка, Фрэнка Оушна с зелеными волосами и Gucci Mane. Стоимость каждой подушки составляет 75 долларов. По словам создателей, коллекция создана специально для зимы. Аксессуары для дома можно купить в онлайн-магазине Soft Ass Rappers.

Фото: Soft Ass Rappers 1 /4

Soft Ass в переводе с английского языка означает «Мягкий зад».

В апреле сообщалось, что на выставке INDEX Design Series в Дубае показали подушку стоимостью в 57,5 тысяч долларов. Дизайн объекта был разработан голландским специалистом в области физиотерапии шеи Тийсом ван дер Хильстом (Thijs van der Hilst). По словам создателя, разработка подушки заняла 15 лет. Подушка сделана из специальной нетоксичной пены, форму которой придавали при помощи 3D-моделирования.