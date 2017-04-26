В ОАЭ покажут подушку за 57 тысяч долларов

На выставке INDEX Design Series в Дубае покажут подушку стоимостью в 57,5 тысяч долларов. Выставка пройдет с 22 по 25 мая во Всемирном торговом центре Дубая, сообщает Luxurylaunches.

Дизайн объекта разработан голландским специалистом в области физиотерапии шеи Тийсом ван дер Хильстом (Thijs van der Hilst). По словам создателя, разработка подушки заняла 15 лет. Подушка сделана из специальной нетоксичной пены, форму которой придавали при помощи 3-d моделирования.

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Сверху она покрыта шелком, белым египетским хлопком и позолотой. Застежка-молния украшена четырьмя бриллиантами и сапфиром весом в 22,5 карата (4,5 грамма). Для переноски подушки к ней прилагается специальный футляр от Louis Vuitton. Перед пошивом каждой подушки разработчики выясняют, в какой позе (на боку, на спине или на животе) предпочитает спать заказчик, точная форма подушки рассчитывается исходя из полученных данных

В конце марта американская компания Blackman Cruz представила модель кресла за 19,5 тысяч долларов. Внешне предмет мебели напоминает морского ежа с шипами. Кресло выполнено из натуральной кожи.

