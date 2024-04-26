InfoBRICS: Скандинавия оказалась под угрозой российских атак из-за НАТО

Страны Скандинавии оказались под угрозой российских атак, но это адекватный ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом пишет обозреватель InfoBRICS Драго Боснич.

По его словам, после размещения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» в Ленинградском военном округе территории Норвегии, Финляндии и Швеции оказались открыты перед потенциальными российскими ударами.

Автор напомнил, что в Москве неоднократно говорили об обеспокоенности из-за расширения НАТО. В Кремле открыто указывали, что будут реагировать на продвижение Альянса соответствующим образом.

Ранее сообщалось, что «Искандер-М» будут размещены на территории Карелии в рамках развертывания отдельной ракетной бригады.