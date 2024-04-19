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00:37, 19 апреля 2024Наука и техника

В российском регионе создали вооруженную «Искандерами» ракетную бригаду

«Известия»: в Карелии создали ракетную бригаду, вооруженную ОТРК «Искандер-М»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Карелии в рамках усиления недавно сформированного Ленинградского военного округа новыми соединениями создали отдельную ракетную бригаду, вооруженную оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России.

Также в ЛенВО вошли два армейских корпуса, 11-й, дислоцированный в Калининградской области, и 14-й в Мурманской.

Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев назвал создание отдельной бригады в российском регионе очень своевременным решением, указав на важность укрепления флангов на северо-западе.

«Если наступят худшие времена, то ракетная бригада уверенно скажет свое слово и решит те задачи, которые применимы по отношению к натовским силам, представляющим угрозу», — пояснил офицер.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков добавил, что «Искандеры» очень хорошо показали себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО), что должно стать предупреждением для Финляндии, вступившей в НАТО.

Ранее издание Army Recognition рассказало, что комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-2» и «Красуха-4» способны защищать ракетные комплексы «Искандер» от обнаружения радарами.

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      Марина Совина
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