Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:30, 26 апреля 2024Из жизни

Мужчина рассказал о жизни с самым большим пенисом в мире

Jonah Falcon

Jonah Falcon. Кадр: This Morning / YouTube

Житель США, которого считают обладателем самого большого пениса в мире, рассказал, как относится к своей особенности. Об этом сообщает LADbible.

53-летний Джона Фалкон прославился на американском телевидении в 1999 году, когда принял участие в передаче о мужчинах с самыми большими гениталиями. Длина его пениса составляет более 33 сантиметров.

Фалкон рассказал, что огромный размер члена избавляет от многих комплексов, свойственных мужчинам. В частности, он не переживает из-за того, что его пенис может показаться партнерше маленьким. Это, по его словам, позволяет смотреть на мир шире и не беспокоиться о мелочах.

«Мне не нужна дорогая машина, не нужен пистолет, я спокойно носил маску (во время пандемии COVID-19) и так далее. Потому что мне не нужно никому доказывать, что я настоящий мужчина. Могу хоть в розовое одеться, черт возьми!» — заявил Фалкон.

Материалы по теме:
«Наш самый сексуальный орган — это мозг» Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
«Наш самый сексуальный орган — это мозг»Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
20 сентября 2020
Мое тело — их дело Азбука любви и секса в современной литературе
Мое тело — их делоАзбука любви и секса в современной литературе
4 октября 2018

При этом он отметил, что многие относятся к его особенности с предубеждением. «По какой-то причине длина пениса более 30 сантиметров означает, что я плохой человек, или эгоист, или порноактер, или идиот, или проституцией занимаюсь, — посетовал американец. — И мне надоело, что люди хотят, чтобы я измерил его у них на глазах. Я и так делал это 10 тысяч раз! Довольно уже!»

Фалкон также пожаловался на проблемы с подбором одежды, так как почти любые штаны и белье тесны ему. «Мои яйца пропорциональны по размеру, поэтому приходится заправлять пенис налево, чтобы он не давил на них, — рассказал он. — У меня мешковатые штаны, и я кладу бумажник в левый карман (чтобы скрыть пенис)».

Американец также дал совет мужчинам, которые переживают из-за размера гениталий. Он уверен, что хорошая спортивная форма и обаяние привлекают женщин куда больше, чем размер полового члена.

Ранее 40-летний Мэтт Барр, которого считают обладателем самого большого пениса в Великобритании, пожаловался на трудности в жизни. В частности, он припомнил, как его выгнали с занятия по йоге из-за того, что заметили его особенность.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      По делу задержанного замглавы Минобороны России Иванова продолжаются обыски. Что удалось выяснить следствию?

      Израиль согласился пойти на уступки ХАМАС

      Популярный комик рассказал о коньяке за 50 тысяч рублей на съемках Comedy Club

      Москвичам пообещали дожди на майские праздники

      Стало известно о попытке ВСУ убить сдавшихся в плен сослуживцев

      В Москве Mercedes влетел в столб на Патриарших прудах и попал на видео

      Назван способ избавиться от аэрофобии

      Россиянина задержали за оправдание украинских националистических организаций

      Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

      Многодетная россиянка обвинила сына местного депутата в избиении ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше