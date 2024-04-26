Мужчина рассказал о жизни с самым большим пенисом в мире

Житель США, которого считают обладателем самого большого пениса в мире, рассказал, как относится к своей особенности. Об этом сообщает LADbible.

53-летний Джона Фалкон прославился на американском телевидении в 1999 году, когда принял участие в передаче о мужчинах с самыми большими гениталиями. Длина его пениса составляет более 33 сантиметров.

Фалкон рассказал, что огромный размер члена избавляет от многих комплексов, свойственных мужчинам. В частности, он не переживает из-за того, что его пенис может показаться партнерше маленьким. Это, по его словам, позволяет смотреть на мир шире и не беспокоиться о мелочах.

«Мне не нужна дорогая машина, не нужен пистолет, я спокойно носил маску (во время пандемии COVID-19) и так далее. Потому что мне не нужно никому доказывать, что я настоящий мужчина. Могу хоть в розовое одеться, черт возьми!» — заявил Фалкон.

При этом он отметил, что многие относятся к его особенности с предубеждением. «По какой-то причине длина пениса более 30 сантиметров означает, что я плохой человек, или эгоист, или порноактер, или идиот, или проституцией занимаюсь, — посетовал американец. — И мне надоело, что люди хотят, чтобы я измерил его у них на глазах. Я и так делал это 10 тысяч раз! Довольно уже!»

Фалкон также пожаловался на проблемы с подбором одежды, так как почти любые штаны и белье тесны ему. «Мои яйца пропорциональны по размеру, поэтому приходится заправлять пенис налево, чтобы он не давил на них, — рассказал он. — У меня мешковатые штаны, и я кладу бумажник в левый карман (чтобы скрыть пенис)».

Американец также дал совет мужчинам, которые переживают из-за размера гениталий. Он уверен, что хорошая спортивная форма и обаяние привлекают женщин куда больше, чем размер полового члена.

Ранее 40-летний Мэтт Барр, которого считают обладателем самого большого пениса в Великобритании, пожаловался на трудности в жизни. В частности, он припомнил, как его выгнали с занятия по йоге из-за того, что заметили его особенность.