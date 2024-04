Мужчина пожаловался на свой огромный пенис и отказался его уменьшать

Мужчина, которого считают обладателем самого большого пениса в Великобритании, пожаловался на трудности в жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

40-летний Мэтт Барр из Лондона прославился тем, что длина его полового органа составляет 28 сантиметров в неэрегированном состоянии и 41 сантиметр при эрекции. Ранее о мужчине сняли телевизионный фильм, а недавно он выпустил книгу A Long Story: Life With One Of The World’s Largest Penises («Длинная история: жизнь с одним из самых больших пенисов в мире»).

Барр рассказал, что размеры его полового органа доставляют множество проблем в жизни. В частности, ему приходится всегда носить свободную одежду, чтобы скрыть свою особенность. Причем, это не всегда спасает от неловких ситуаций. Барр припомнил, как однажды его выгнали с занятия по йоге. Несмотря на мешковатую одежду, размер его пениса стал заметен во время выполнения одной из асан, и участники тренировки решили, что у него случилась эрекция.

Британец также пожаловался на сложности с выбором подходящих презервативов, потому что, когда он использует те, что малы, у него кружится голова. Кроме того, Барр рассказал, что однажды договорился о свидании с девушкой, которой якобы понравился. Однако во время встречи выяснилось, что новая знакомая хотела вовлечь его в съемки порно для своего аккаунта на OnlyFans.

Несмотря на трудности, он не намерен делать операцию по уменьшению полового органа. Такая процедура достаточно дорогая — она стоит около 15 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей). Кроме того, Барр признался, что пока не встретил постоянную спутницу жизни. «Меня беспокоит мысль: "А если я его уменьшу, а потом встречу кого-то, кому бы большой размер очень понравился?"» — поделился сомнениями британец.

Ранее Барр обвинил в обмане создателей контента для взрослых. По мнению британца, такие ролики всегда снимают под определенными углами и используют специальные фильтры, чтобы пенис в кадре казался больше.