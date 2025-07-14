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22:31, 14 июля 2025Мир

Журналист Карлсон призвал экс-премьера Израиля рассказать о связях Эпштейна с властями

Карлсон призвал Беннета рассказать о связях Эпштейна с израильскими властями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон призвал экс-премьера Израиля Нафтали Беннета рассказать ему в интервью о связях обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейна с официальным Тель-Авивом. Об этом он написал в соцсети X.

«Вместо того чтобы угрожать в социальных сетях, почему бы вам не дать разумное интервью о связях Джеффри Эпстина с израильским правительством? Мы свяжемся с вашим офисом сегодня утром», — обратился журналист к Беннету в соцсетях.

Ранее миллиардер Илон Маск призвал президента США Дональда Трампа опубликовать файлы, связанные со скандальным Джеффри Эпштейном.

До этого сам глава Белого дома посчитал «список Эпштейна» творением демократов. Президент США задался вопросом, зачем публиковать документы, которые, по его словам, «были написаны» бывшим американским лидером Бараком Обамой и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.

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