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12:43, 13 июля 2025Мир

Маск призвал Трампа опубликовать связанные с Эпштейном файлы

Маск призвал Трампа опубликовать файлы Эпштейна
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Nathan Howard / Reuters

Миллиардер Илон Маск призвал президента США Дональда Трампа опубликовать файлы, связанные со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом предприниматель написал на своей странице в социальной сети X.

«Серьезно, он произнес слово "Эпштейн" шесть раз, пока призывал всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте файлы, как и обещали», — заявил Маск, описывая поведение Трампа.

В начале июля миллиардер согласился с призывом опубликовать неотредактированные материалы по делу Эпштейна, которого обвиняли в связях с несовершеннолетними девушками. «Да», — ответил Маск под публикацией с призывом рассекретить материалы дела.

Ранее Трамп посчитал «список Эпштейна» творением демократов. Президент США задался вопросом, зачем публиковать документы, которые, по его словам, «были написаны» бывшим американским лидером Бараком Обамой и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.

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