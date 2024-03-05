Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 5 марта 2024Из жизни

Обладатель огромного пениса написал книгу и обвинил порнографов в обмане

Фото: Fa Barboza / Unsplash

В Великобритании обладатель огромного пениса, признанного одним из самых больших в мире, написал книгу о своей жизни и обвинил порнографов в обмане зрителей. Об этом пишет Daily Star.

40-летний Мэтт Барр из Лондона прославился тем, что длина его полового органа составляет 28 сантиметров в неэрегированном состоянии и 41 сантиметр при эрекции. Ранее о мужчине сняли телевизионный фильм, а теперь он выпустил книгу A Long Story: Life With One Of The World’s Largest Penises («Длинная история: жизнь с одним из самых больших пенисов в мире»).

Барр утверждает, что с подозрением относится к любым рассказам о пенисах длиной более десяти сантиметров. При этом он отметил, что активнее всего пытаются визуально увеличить гениталии актеров режиссеры порнографии. По мнению британца, такие ролики всегда снимают под определенными углами и используют специальные фильтры, чтобы пенис в кадре казался больше. Он также утверждает, что на визуальный размер полового органа заметно влияют фигура актера и его физическая форма.

Материалы по теме:
«Наш самый сексуальный орган — это мозг» Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
«Наш самый сексуальный орган — это мозг»Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
20 сентября 2020
Мое тело — их дело Азбука любви и секса в современной литературе
Мое тело — их делоАзбука любви и секса в современной литературе
4 октября 2018

Барр посоветовал помнить, что подобные фильмы не отражают реальность. По его словам, он не против порнографии, однако считает, что зрители должны воспринимать такие фильмы только как «инструмент, пробуждающий фантазии», а не как повод для сравнения себя с порнозвездами.

Ранее Барр рассказал о трудностях жизни с большим половым органом. В частности, он вспомнил, что некоторые девушки убегали, когда видели его пенис.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Следовало бы выдворить». Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

      В США исключили отстранение Трампа от праймериз

      Минобороны озвучило возможный сценарий нападения на Россию

      Внезапно распечатанное на принтере фото удивило девушку

      В США раскрыли превосходство России над Украиной

      Обладатель огромного пениса написал книгу и обвинил порнографов в обмане

      Администрацию Байдена уличили в желании уничтожить США

      Минфин заявил о продлении льготной ипотеки для родителей

      Карлсон предрек США судьбу Римской империи

      В России установлен рекорд по длительности рабочего дня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше