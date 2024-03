Обладатель огромного пениса написал книгу и обвинил порнографов в обмане

В Великобритании обладатель огромного пениса, признанного одним из самых больших в мире, написал книгу о своей жизни и обвинил порнографов в обмане зрителей. Об этом пишет Daily Star.

40-летний Мэтт Барр из Лондона прославился тем, что длина его полового органа составляет 28 сантиметров в неэрегированном состоянии и 41 сантиметр при эрекции. Ранее о мужчине сняли телевизионный фильм, а теперь он выпустил книгу A Long Story: Life With One Of The World’s Largest Penises («Длинная история: жизнь с одним из самых больших пенисов в мире»).

Барр утверждает, что с подозрением относится к любым рассказам о пенисах длиной более десяти сантиметров. При этом он отметил, что активнее всего пытаются визуально увеличить гениталии актеров режиссеры порнографии. По мнению британца, такие ролики всегда снимают под определенными углами и используют специальные фильтры, чтобы пенис в кадре казался больше. Он также утверждает, что на визуальный размер полового органа заметно влияют фигура актера и его физическая форма.

Барр посоветовал помнить, что подобные фильмы не отражают реальность. По его словам, он не против порнографии, однако считает, что зрители должны воспринимать такие фильмы только как «инструмент, пробуждающий фантазии», а не как повод для сравнения себя с порнозвездами.

Ранее Барр рассказал о трудностях жизни с большим половым органом. В частности, он вспомнил, что некоторые девушки убегали, когда видели его пенис.