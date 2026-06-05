Песков назвал «стремом» ответ «без комментариев» журналистам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему не нравится ответ «без комментариев» журналистам. Об этом он высказался, беседуя с фигуристкой Евгенией Медведевой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ролик вышел в «VK Видео».
Песков поучаствовал в шуточном опросе, в котором ему нужно было отвечать на вопросы словами «стрем» или «норм». Так, пресс-секретарь президента России назвал «стремом» бороду, необходимость вставать в шесть утра и ситуации, когда его неправильно цитируют.
«Ну, скорее стрем. Это не нравится», — сказал Песков после вопроса о том, как он относится к ответу «без комментариев». «Сегодня мы ответа такого не услышали — "без комментариев"», — пошутила следом Медведева.
Ранее представитель Кремля рассказал, собирается ли президент России Владимир Путин поехать на Чемпионат мира по футболу в США. По словам Пескова, у российского главы нет таких планов.