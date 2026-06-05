Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:40, 5 июня 2026Интернет и СМИ

Песков назвал «стремом» ответ «без комментариев» журналистам

Дмитрий Песков на ПМЭФ заявил, что ему не нравится ответ «без комментариев» журналистам
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Александр Щербак / РИА Новости / POOL

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему не нравится ответ «без комментариев» журналистам. Об этом он высказался, беседуя с фигуристкой Евгенией Медведевой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ролик вышел в «VK Видео».

Песков поучаствовал в шуточном опросе, в котором ему нужно было отвечать на вопросы словами «стрем» или «норм». Так, пресс-секретарь президента России назвал «стремом» бороду, необходимость вставать в шесть утра и ситуации, когда его неправильно цитируют.

«Ну, скорее стрем. Это не нравится», — сказал Песков после вопроса о том, как он относится к ответу «без комментариев». «Сегодня мы ответа такого не услышали — "без комментариев"», — пошутила следом Медведева.

Ранее представитель Кремля рассказал, собирается ли президент России Владимир Путин поехать на Чемпионат мира по футболу в США. По словам Пескова, у российского главы нет таких планов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Экспозицию павильона «Душа России» на ПМЭФ-2026 представили высоким международным гостям

    Лавров ответил на вопрос о письме Зеленского

    В Совфеде предложили направлять дивиденды на развитие бизнеса вместо личного потребления

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Российская армия нанесла очередную серию ударов по Украине. Под обстрел попали порт и депо

    Названы регионы России с наименьшим количеством тополиного пуха

    В России заявили об ответе Путина на письмо Зеленского

    Дачников призвали полить деревья мочевиной

    В России предложили внести изменения в квитанции за ЖКХ

    Китай начал строить экономическую крепость

    Китайцам не дадут купить акции космической компании Маска

    На продажу выставили очень дорогой огромный внедорожник Toyota с пробегом

    Лавров ответил на вопрос о письме Зеленского

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала заявил о панике из-за одного вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok