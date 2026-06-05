Песков назвал «стремом» ответ «без комментариев» журналистам

Дмитрий Песков на ПМЭФ заявил, что ему не нравится ответ «без комментариев» журналистам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему не нравится ответ «без комментариев» журналистам. Об этом он высказался, беседуя с фигуристкой Евгенией Медведевой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ролик вышел в «VK Видео».

Песков поучаствовал в шуточном опросе, в котором ему нужно было отвечать на вопросы словами «стрем» или «норм». Так, пресс-секретарь президента России назвал «стремом» бороду, необходимость вставать в шесть утра и ситуации, когда его неправильно цитируют.

«Ну, скорее стрем. Это не нравится», — сказал Песков после вопроса о том, как он относится к ответу «без комментариев». «Сегодня мы ответа такого не услышали — "без комментариев"», — пошутила следом Медведева.

Ранее представитель Кремля рассказал, собирается ли президент России Владимир Путин поехать на Чемпионат мира по футболу в США. По словам Пескова, у российского главы нет таких планов.