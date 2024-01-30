Мужчина с «самым большим пенисом в мире» пожаловался на проблемы в сексе

Житель Лондона рассказал о жизни с «самым большим пенисом в мире» и пожаловался на трудности с сексом. Об этом сообщает Daily Star.

Размер полового органа 40-летнего Мэтта Барра составляет 28 сантиметров, то есть по меньшей мере в два раза больше, чем у большинства мужчин. Он считает себя обладателем «самого большого пениса в мире», длина которого была подтверждена медицинскими обследованиями.

По словам мужчины, у этой врожденной особенности есть как положительные, так и отрицательные стороны. По его словам, он никогда не испытывал проблем с поиском сексуальных партнеров, а один раз даже вступил в близость с «очень, очень известной женщиной». Несмотря на это, он сталкивался и с негативными ситуациями. «Бывали свидания, с которых девушки сбегали, когда доходило до самого ответственного момента», — говорит он. Барр также вспомнил, что однажды нанес серьезные повреждения партнерше во время секса. Она с трудом могла встать после близости и долго восстанавливалась.

Мужчина нередко сталкивается с проблемами и в повседневной жизни. Например, ему приходится выбирать такую одежду, под которой проще скрыть внушительное мужское достоинство. Кроме того, как утверждает Барр, он никогда не сможет развиваться в определенных профессиях. «К примеру, я не смог бы стать учителем. Я бы не стал работать инструктором по плаванию или кем-то еще. Я бы не стал заниматься подобной работой», — подчеркивает он.

Мужчина добавил, что до сих пор не знает, почему является обладателем такого большого пениса. Он надеется, что однажды ему удастся выяснить, с чем связана такая особенность его тела.

Ранее немецкий стриптизер Уильям Лопес де Суса рассказал о минусах жизни с большим пенисом. В эрегированном состоянии длина полового органа мужчины достигает почти 23 сантиметров.