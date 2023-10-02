Стриптизер рассказал о минусах жизни с огромным пенисом

Немецкий стриптизер Уильям Лопес де Суса рассказал о минусах жизни с большим пенисом. Своими проблемами он поделился с Daily Star.

Звезда шоу Dating Naked («Свидания голышом») обладает пенисом внушительных размеров. В эрегированном состоянии его длина достигает почти 23 сантиметров.

По словам де Суса, обычно людей завораживает огромный размер его полового члена. «Многих манит такой большой пенис, они хотят трогать его или просто наблюдать за ним. Он впечатляет или смущает их, и это довольно клево», — говорит мужчина.

Однако иногда огромный пенис начинает мешать. В частности, по словам де Сусы, проблемы возникают при некоторых видах секса. Определенных поз и техник в спальне мужчине приходится избегать. Кроме того, порой партнерши отказываются от секса из страха, что им будет больно.

В то же время размер пениса помог де Суса разбогатеть. Он популярен на платформе для мужчин BestFans и зарабатывает деньги на эротическом контенте. В соцсетях у немца больше 37 тысяч подписчиков.

Ранее сообщалось, что 24-летняя модель OnlyFans из Бразилии Бейби Паломас нашла среди подписчиков своего учителя начальных классов и пообщалась с ним. Девушка сказала, что бывший педагог высоко оценил ее контент.