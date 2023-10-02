Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:01, 2 октября 2023Из жизни

Стриптизер рассказал о минусах жизни с огромным пенисом

Фото: Wong Maye-E / AP

Немецкий стриптизер Уильям Лопес де Суса рассказал о минусах жизни с большим пенисом. Своими проблемами он поделился с Daily Star.

Звезда шоу Dating Naked («Свидания голышом») обладает пенисом внушительных размеров. В эрегированном состоянии его длина достигает почти 23 сантиметров.

По словам де Суса, обычно людей завораживает огромный размер его полового члена. «Многих манит такой большой пенис, они хотят трогать его или просто наблюдать за ним. Он впечатляет или смущает их, и это довольно клево», — говорит мужчина.

Однако иногда огромный пенис начинает мешать. В частности, по словам де Сусы, проблемы возникают при некоторых видах секса. Определенных поз и техник в спальне мужчине приходится избегать. Кроме того, порой партнерши отказываются от секса из страха, что им будет больно.

Материалы по теме:
«Наш самый сексуальный орган — это мозг» Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
«Наш самый сексуальный орган — это мозг»Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
20 сентября 2020
Мое тело — их дело Азбука любви и секса в современной литературе
Мое тело — их делоАзбука любви и секса в современной литературе
4 октября 2018

В то же время размер пениса помог де Суса разбогатеть. Он популярен на платформе для мужчин BestFans и зарабатывает деньги на эротическом контенте. В соцсетях у немца больше 37 тысяч подписчиков.

Ранее сообщалось, что 24-летняя модель OnlyFans из Бразилии Бейби Паломас нашла среди подписчиков своего учителя начальных классов и пообщалась с ним. Девушка сказала, что бывший педагог высоко оценил ее контент.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    «Бросили и забыли»: задержанный в Белоруссии украинец пожаловался на предательство Киева

    Одной стране предрекли лишение всего из-за Украины

    На Украине погиб воевавший на стороне Киева эстонский наемник

    Стриптизер рассказал о минусах жизни с огромным пенисом

    В США указали на новый признак ослабления поддержки Украины на Западе

    Врач назвал приводящие к скучному сексу причины

    Пушков назвал маньяком главу Минобороны Британии

    Назван решающий фактор в конфликте с Украиной

    Российского депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику

    Судебный эксперт ответил на вопрос о правомерности полиграфа в компаниях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости