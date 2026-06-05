Отдых в детском лагере закончился для российских детей вспышкой инфекции

Отдыхавшие в российском лагере «Зарница» дети попали в больницу

Отдых в детском лагере «Зарница» в Тверской области закончился для детей вспышкой инфекции. О произошедшем сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Известно, что более десяти отдыхавших там школьников попали в инфекционное отделение больницы с симптомами кишечной инфекции. Роспотребнадзор организовал проверку продуктов, готовых блюд и воды. Кроме того, будут обследованы сами дети и контактировавшие с ними люди.

В лагере в настоящее время работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Заболевшие школьники чувствуют себя хорошо.

Аналогичный случай произошел ранее в летнем лагере «Уральские Зори» под Магнитогорском. О случившемся рассказала одна из матерей пострадавших детей.