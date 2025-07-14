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22:05, 14 июля 2025МирЭксклюзив

Влияние заявлений Трампа на ход конфликта на Украине оценили

Эксперт РСМД Наумов: Заявления Трампа не повлияют на ход конфликта на Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
СюжетПошлины США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Последние жесткие заявления Дональда Трампа в адрес России значительно не повлияют на ход конфликта на Украине. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Звучат громкие слова, но к чему это все приведет? Они не помогут Украине изменить баланс сил и одержать победу», — заметил он.

По мнению эксперта, даже введение пошлин против торговых партнеров России, которую допустил Трамп в случае отсутствия прогресса по урегулированию, окажут негативное воздействие прежде всего на США. Бразилия, Индия и Китай все равно смогут найти обходные пути для закупки российских ресурсов, но это приведет лишь к росту цен на нефть, добавил Алексей Наумов.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Алексей Журавлев признал, что пошлины Трампа ударят по самим США. Он подчеркнул, что российско-американский торговый оборот на данный момент минимален.

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