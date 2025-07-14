Названо неочевидное последствие решения Трампа по пошлинам против России

Депутат Журавлев: Пошлины против России в 100 % ударят по экономике самих США

Решение американского президента Дональда Трампа установить торговые пошлины в 100 процентов для России в первую очередь ударит по самим США. Неочевидное последствие такого шага со стороны главы Белого дома назвал зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, его слова приводит «Газета.Ru».

Вечером 14 июля Трамп обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса и пригрозил установить тарифы в «как минимум 100 процентов» против России и ее торговых партнеров. На такой шаг, подчеркнул президент, он готов пойти, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

«Спешу разочаровать американского президента — мы с США в данный момент почти ничем не торгуем, мизерный товарооборот в восемь миллиардов долларов. При этом из России Соединенные Штаты получают необходимые им уран, титан, палладий, и их подорожание скажется прежде всего не на нашей, а как раз на их экономике», — пояснил депутат Журавлев.

В свою очередь политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что тарифы Трампа станут катастрофой для мировой экономики. По словам экономиста, такая ставка пошлин приведет к фактическому прекращению продажи российских углеводородов на мировом рынке, что, в свою очередь, вызовет скачок цен на нефть до 100, если не 200 долларов.